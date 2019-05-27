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نقيب المعلمين يكرم طلاب محافظة الجيزة المتفوقين

الإثنين، 27 مايو 2019 04:47 م
نقيب المعلمين يكرم طلاب محافظة الجيزة المتفوقين نقيب المعلمين يكرم طلاب محافظة الجيزة المتفوقين
كتبت آية دعبس
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كرم خلف الزناتى، نقيب المعلمين، اليوم الإثنين، طلاب محافظة الجيزة المتفوقين حيث تم تكريم أكثر من 100 طالب وطالبة وتسليمهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، وملابس للعيد ومجموعة من الكتب المميزة للحث على القراءة والتفوق، وذلك بحضور عددا من أعضاء هيئة المكتب، والدكتور ايمن عبد الواحد مدير إدارة العمرانية التعليمية والدكتور صالح عبد الرحمن وكيل الإدارة.
 
وهنأ "الزناتي"، الطلاب المتفوقين وحثهم على ضرورة الحفاظ على هذا التميز واستلهام النماذج المصرية المشرفة في مختلف المجالات مثل الدكتور مجدي يعقوب والاقتصادي طلعت حرب والدكتور مصطفى السيد وغيرهم، لافتاً إلى أن دور النقابة يمتد من دعم المعلمين وقضاياهم الى دعم وتحفيز المتفوقين من المتعلمين لبناء أجيال قوية قادرة على النهضة والبناء، موضحاً أن تكريم المتفوقين وان كان رمزياً الى أنه يترك أثراً طيباً في نفوس النشء ويجعلهم يحافظوا على تقدمهم وتميزهم للارتقاء بمستواهم ورفع مكانتهم العلمية.
 
وتوجه الزناتي بالشكر لأولياء الأمور على حسن رعايتهم لأبنائهم وتضحياتهم من أجل تخريج نماذج متفوقة تعود بالنفع عليهم وعلى الوطن كما توجه بالشكر لمؤسسات العمل الأهلي الداعمة للطلاب الغير قادرين والمشاركة في تطوير المدارس.
 
وناشد محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين الطلاب المكرمين بالجد والاجتهاد وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على مستوى التفوق موجهاً الشكر للزناتي ورؤساء وأعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية بالجيزة على مساندتهم ودعمهم للعملية التعليمية.

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