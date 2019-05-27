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نائبة فى البرلمان التونسى تطالب بتفعيل قانون يحمى المجاهرين بالإفطار

الإثنين، 27 مايو 2019 01:08 م
نائبة فى البرلمان التونسى تطالب بتفعيل قانون يحمى المجاهرين بالإفطار تونس ارشيفية
وكالات
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فيما يثور جدل حول الموقف من الإفطار العلني، طالبت النائبة بالبرلمان التونسي ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة، بتفعيل مادة قانونية تحمي حرية الضمير والمعتقد.
 
وكتبت حميدة على حسابها في "فيسبوك" داعية إلى تفعيل المادة السادسة من الدستور، واصفة ذلك بالضروري لحماية الجميع.
 
 
يذكر أن الجدل حول الموقف من انتشار ظاهرة الإفطار العلني يثار كل عام في شهر رمضان في تونس، وفيما يدعو البعض إلى حماية أصحاب مثل هذا السلوك، والتصريح بفتح المقاهي والمطاعم خلال النهار، يطالب آخرون بوضع حد لهذه الظاهرة ومحاسبة المتمسكين بها.
 
 

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لجنة الحريات

بشرى بالحاج


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