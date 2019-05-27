مُسن يقتل شابا بسبب خلافات الجيرة بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط مسن لقيامه بقتل شاب، بعد أن طعنه بسلاح أبيض بالقصبة الهوائية بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بوصول "جلال.ع.س" 24 سنة لمستشفى المحلة العام مصابا بجرح نافذ ووفاته، وتبين من الفحص والتحريات وجود خلافات بسبب الجيرة بين المجنى عليه واحد جيرانه، وقام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بسلاح ابيض وإصابته بجرح نافذ بالقصبة الهوائية، وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وتم ضبط المتهم ويدعى"م.ا" وإحالته للنيابة العامة.