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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الإثنين، 27 مايو 2019 12:44 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2556 طن قمح، فى حين غادر 868 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42704 من البضائع العامة منها 82 سيارة نقل محملة بـ4379 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172100 طن بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 68307 أطنان.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 10210 أطنان رمل و5000 طن يوريا و4900 طن فوسفات و7565 طن حجارة و9429 طن ملح و200 طن أسمنت و2700 طن علف بنجر و540 طن مولاس .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 590 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 462 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1076 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5209 أطنان حديد و8500 طن كسب صويا و963 طن خشب و12050 طن ذرة و6000 طن قمح و1000 طن زيت.


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دمياط

ميناء دمياط

سفن حاويات

سفن بضائع


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