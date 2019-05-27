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موجة حارة قياسية تجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة

الإثنين، 27 مايو 2019 09:58 م
موجة حارة قياسية تجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية - أرشيفية
رويترز
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قال خبراء فى الأرصاد الجوية إن موجة حارة ربما تحطم الأرقام القياسية اجتاحت جنوب شرق الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، فى حين ستلتقط منطقة السهول الوسطى أنفاسها بعد موجة من الطقس السىء الذى شهدته المنطقة وأدت إلى أعاصير وأمطار غزيرة منذ الأسبوع الماضى.

لكنهم قالوا إن موجة الطقس السىء التى أدت إلى حدوث عدة أعاصير وهطول أمطار غزيرة مما دفع السلطات إلى إجلاء الناس الذين يقطنون على ضفاف العديد من الأنهار، ستعود فى الأسبوع المقبل، فيما أدى إعصار إلى قتل شخصين فى أوكلاهوما يوم السبت.

ومع احتفال الأمريكيين بيوم الذكرى تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا فى ساحات المعارك، قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إن 14 مدينة فى ساوث كارولاينا وجورجيا وشمال فلوريدا ستشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة قد يعادل أو يتجاوز درجات الحرارة العظمى التى سجلت سابقا فى مثل هذا الوقت وإن هذه الموجة الحارة قد تستمر طوال الأسبوع.

ومن بين هذه المدن أتلانتا التى من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى فيها إلى 36 درجة مئوية وجاكسونفيل بولاية فلوريدا وكولومبيا وتشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى نحو 38 درجة مئوية.

وقال بريان هيرلى خبير الأرصاد الجوية فى مركز التنبؤات الجوية فى الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فى كوليدج بارك بولاية ماريلاند، إن فرص حدوث عواصف رعدية عنيفة فى أوكلاهوما تراجعت حتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين أو الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وما زالت مدينة إل رينو بولاية أوكلاهوما تتخلص من آثار الإعصار الذى قتل شخصين وأصاب 29 آخرين يوم السبت.

 


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