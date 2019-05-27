مشكلات التعليم والطلاق على أجندة البرلمانيات فى مائدة إفطار "نساء مصر" اليوم

ينظم الاتحاد العام لنساء مصر، برئاسة هدى بدران، اليوم الاثنين، إفطاره الرمضانى الذى يجمع عددا من القيادات النسائية، فى مقدمتهن 30 نائبة من عضوات مجلس النواب.

يأتى اللقاء ضمن أنشطة مشروع دعم القيادات النسائية، ويتناول فى جدول أعماله أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد والنائبات، ومنها مناقشة آخر التطورات المتعلقة بمشروعات القوانين التى تعالج مشكلات الأحوال الشخصية، وآخر مستجدات منظومة التعليم الجديدة.

وتشارك فى اللقاء النائبة ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، التى تلقى الضوء على التحديات التى تواجهها منظومة تطوير التعليم، بينما تتحدث عبلة الهوارى حول قانون الأحوال الشخصية، وتتناول النائبة اليزابيث شاكر مشكلة الغارمات، بينما تتناول النائبتان سولاف درويش وعبير الخولى مشكلة الزواج المبكّر، وتتحدث منى منير عن مشروع قانون مفوضية عدم التمييز.

جدير بالذكر، أن الاتحاد درّب مئات القيادات النسائية على مهارات التفاوض وكسب التأييد وكتابة أوراق السياسات، ونفذ تلك الأنشطة فى سبع محافظات من بينها محافظات فى الصعيد والدلتا، وأقامت القيادات النسائية اللواتى حصلن على التدريب من خلال مؤتمرات جماهيرية فى المحافظات، شاركت فيها آلاف النساء والقيادات التنفيذية والتشريعية، ونفذت تلك الأنشطة بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات حكومية وأهلية فى أسيوط والمنيا والغربية والشرقية والإسماعلية.