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مساعد وزير الخارجية الإيرانى: مستعدون للحوار والتعاون البناء مع دول المنطقة

الإثنين، 27 مايو 2019 08:27 م
مساعد وزير الخارجية الإيرانى: مستعدون للحوار والتعاون البناء مع دول المنطقة مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
كتب مصطفى عنبر
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قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد وصوله الكويت اليوم،الاثنين، إن "إيران مستعدة، من خلال إيجاد آليات إقليمية، للحوار والتعاون البناء مع دول المنطقة".

وأضاف عراقجي، خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد آل صباح، اليوم، أن "سياسة العقوبات الأمريكية تعرض أمن المنطقة للخطر"، داعيا "دول المنطقة إلى أن تكون واعية إزاء التهديدات التي تواجهها".

 

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن عراقجي سلم وزير الخارجية الكويتي، رسالة من نظيره الإيراني في هذا الشأن ، من جهته، أكد وزير الخارجية الكويتي خلال زيارة عراقجي، مواصلة المشاورات واللقاءات بين دول الجوار، وضرورة استمرار الحوار، وصولا إلى تسوية الأزمات .

وكان عراقجي، بدأ جولة دبلوماسية، أمس الأحد، تشمل سلطنة عمان، والكويت وقطر لبحث آخر التطورات في المنطقة.

 


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