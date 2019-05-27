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مؤتمر دولى فى مكة حول القيم الوسطية والاعتدال فى الإسلام

الإثنين، 27 مايو 2019 09:48 ص
مؤتمر دولى فى مكة حول القيم الوسطية والاعتدال فى الإسلام محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
وكالات
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تشهد مكة المكرمة اليوم الاثنين انعقاد المؤتمر الدولي حول القيم الوسطية والاعتدال في الإسلام ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
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وقال محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار العمل الإسلامي المشترك، الهادف لتعميق الوئام والتعاون بين علماء الأمة الإسلامية لتحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.
 
وأشار العيسى، إلى أن المؤتمر سيعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتشرف على تنظيمه رابطة العالم الإسلامي.
 
وسيشارك في أعمال المؤتمر، مجموعة كبيرة من العلماء والمفتين والمفكرين وكبار المسؤولين من مختلف الدول.

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رابطة العالم الإسلامى تنظم مؤتمر الوسطية وتعلن وثيقة مكة المكرمة غدا

مكة المكرمة

الوسطية والاعتدال

سلمان بن عبد العزيز

رابطة العالم الإسلامي


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