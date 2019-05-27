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الإثنين، 27 مايو 2019 06:31 م
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ليه بتصدع وأنت جعان ؟! ..تعرف على الأسباب

الإثنين، 27 مايو 2019 06:00 م
ليه بتصدع وأنت جعان ؟! ..تعرف على الأسباب الصداع
كتبت هند عادل
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قد يشعر البعض خلال ساعات الصيام فى شهر رمضان بصداع شديد دون معرفة سبب ذلك، ولكن الجوع والعطش هو السبب الرئيسي وراء تلك الحالة ، فعندما لا يكون لديك ما يكفي من الطعام، قد لا تسمع قرع المعدة فحسب، بل تشعر أيضًا بصداع قوي.

يحدث صداع الجوع عندما يبدأ السكر في دمك في الانخفاض أقل من المعتاد ،قد يصل الأمر إلى الإصابه بالصداع النصفى.

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أعراض صداع الجوع

ألم خفيف

تشعر كما لو كان هناك شريط ضيق ملفوف حول رأسك

الشعور بالضغط عبر جبينك أو جانبي رأسك

الشعور بالتوتر في الرقبة والكتفين

عندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم، قد تلاحظ أعراضًا أخرى أيضًا، بما في ذلك:

دوخة

إعياء

آلام في المعدة

الشعور بالبرد

رجرجة

هذه الأعراض الإضافية تميل إلى الظهور تدريجياً، قد تبدأ فقط بصداع ممل، لكن مع تأخير تناول الطعام، قد تبدأ في ملاحظة أعراض أخرى.

تميل أعراض صداع الجوع إلى الإختفاء في غضون حوالي 30 دقيقة من تناول الطعام.

أسباب الاصابة بصداع الجوع

 

صداع-الجوع

 

قد ينجم الصداع المرتبط بالجوع عن نقص الطعام أو الشراب أو كليهما تتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لصداع الجوع ما يلي

الجفاف

نقص الكافيين.

إطلاق الجسم هرمونات تشير إلى المخ أنك جائع، هذه الهرمونات نفسها قد تزيد من ضغط الدم وتشديد الأوعية الدموية في الجسم، مما تسبب في صداع.

علاج صداع الجوع
 

يمكن تخفيف صداع الجوع عن طريق شرب الماء، وإذا كان السبب وراءه انسحاب الكافيين، فقد يساعدك تناول كوب من الشاي أو القهوة.

يستغرق الشخص 15 إلى 30 دقيقة لضبط وإعادة بناء مخازن السكر في الدم ،وإذا كنت تشعر بأن نسبة السكر في الدم منخفضة فقد تحتاج إلى تناول شيء غني بالسكر ، مثل عصير الفاكهة .

 

 


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