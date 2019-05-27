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لماذا تأثرت الأكوادور وكولومبيا والبرازيل بزلزال بيرو ؟ .. الفيديو يجيب

الإثنين، 27 مايو 2019 11:17 ص
لماذا تأثرت الأكوادور وكولومبيا والبرازيل بزلزال بيرو ؟ .. الفيديو يجيب زلزال
كتبت فاطمة شوقى
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تسبب الزلزال الذى بلغت قوته 8.0 درجة والذى سجل خلال الساعات الأولى أمس الأحد، فى بيرو، فى مقتل شخص وإصابة 12 آخرين فضلا عن تضرر 443 أسرة، وفقًا لأحدث تقرير للمركز الوطنى لعمليات الطوارئ فى بيرو (COEN).
 
ووفقا لشبكة "سى إن إن" فإنه بالإضافة إلى حجم الأضرار والخسائر، فإن هذا الزلزال لفت النظر إليه لتأثره على البلدان المجاورة مثل الإكوادور وكولومبيا والبرازيل وحتى فنزويلا.
 
ووفقا لتقرير هيئة المسح الجيولوجى الأمريكى ، فإن عمق الزلزال 109 كيلومترات على الأقل، بينما قال معهد الجيوفيزيائى فى بيرو إنه لا يقل عن 141 كم.
 
ووفقًا للوكالة الرسمية فى بيرو  "أندينا"، فعندما يسجل الزلزال عمقًا مهمًا ، فإن مجال إدراكه أكبر وهذا هو ما حدث مع حركة التلوريك التى كانت لوريتو مركزها ، لكنها شعرت بها فى مدن أخرى من البلاد.
 
وقال "إيرناندو تافيرا" الرئيس التنفيذى للمعهد الجيوفيزيائى فى بيرو: "يجب أن يكون مفهوما أن الكارثة فى المدينة أو فى المناطق الحضرية لا تعتمد على حجم الزلزال ولكن على مدى قرب السكان".
 
وأضاف أن الزلزال لفت الانتباه بسبب مدته الطويلة ، التى وصلت إلى دقيقتين ، وأن الموجات الزلزالية التى تصل إلى أماكن بعيدة عن مركز الزلزال ليست هى نفسها، بل يمكن أن تكون لها فترات أطول لأنها مخففة ؛ لذلك ، يهز التربة بشكل مختلف.
 
 
 
 
 
 

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