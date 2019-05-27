سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 10:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قوات الأمن الأفغانية تتمكن من استعادة مقاطعة "ده ياك" بإقليم غزنى

الإثنين، 27 مايو 2019 09:05 م
قوات الأمن الأفغانية تتمكن من استعادة مقاطعة "ده ياك" بإقليم غزنى الجيش الأفغانى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع والأمن تمكنت من استعادة السيطرة على مقاطعة "ده ياك" الواقعة فى شرق إقليم غزنى.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته شبكة "طلوع" الأفغانية - أن المقاطعة كانت تحت سيطرة حركة طالبان لمدة عامين، مشيرة إلى أن خلال هذين العامين استخدمت الحركة المتطرفة المدنيين كدروع بشرية للاحتماء بهم من قوات الأمن.

يذكر أن 20 مُسلحًا من طالبان لقوا مصرعهم فى سلسلة من الضربات الجوية التى استهدفت مواقع تابعة لحركة طالبان المُسلحة على امتداد الطريق السريع بين إقليمى غزنى وباكيتا فى وقت سابق من اليوم.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الجيش الأفغانى: مقتل وإصابة 6 مسلحين من طالبان فى غارة جوية لقوات التحالف الدولى

الجيش الأفغانى: مقتل وإصابة 22 مسلحا فى عمليات متفرقة جنوب البلاد

الجيش الأفغانى: مقتل 179 مسلحا من طالبان منذ عملية "هجوم الربيع"

الجيش الأفغانى يقتحم مقر قيادة طالبان فى مقاطعة فارياب

وزارة الدفاع الافغانية

الجيش الافغانى

مقاطعة ده ياك

الاقاليم الافغانية

جماعات مسلحة

حركة طالبان

اخبار عالمية

اخبار العالم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة