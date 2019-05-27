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ظريف: زيارتنا للعراق ولقاء قياداته كانت بناءة

الإثنين، 27 مايو 2019 09:40 ص
ظريف: زيارتنا للعراق ولقاء قياداته كانت بناءة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وكالات
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن زيارته التى أدّاها السبت لبغداد، ولقاءاته بالقيادات السياسية العراقية اكتسبت أهمية كبيرة للبلدين، ووصفها بـ"البناءة"، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
ونشر ظريف صورا على "تويتر" وكتب: "في العراق... حيث عقدت اجتماعات بناءة وموضوعية مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقيادة ائتلافين برلمانيين في هذا البلد".
 
يشار إلى أن ظريف قام مؤخرا بجولات عديدة شملت روسيا وتركمانستان والهند واليابان والصين وباكستان، وذلك في ظل التوتر المتزايد بين طهران وواشنطن وموجات التصعيد بين الطرفين.
 
 

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