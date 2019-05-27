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طالبان أمريكيان عمرهما يزيد عن 80 عاما يتخرجان من المرحلة الثانوية

الإثنين، 27 مايو 2019 10:38 م
طالبان أمريكيان عمرهما يزيد عن 80 عاما يتخرجان من المرحلة الثانوية حفل تخرج الطالبان المسنان
كتب مصطفى عنبر
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احتفت مدرستان أمیركیتان بتخریج رجلین مسنین من طلابھا القدامى، لم یتمكنا من حضور حفل تخرج المرحلة الثانویة قبل عقود.

وترك جو بیریكون (95 عاما) مقاعد الدراسة للمشاركة في الحرب العالمیة الثانیة عام 1943 ،في حین لم یتمكن بیل كرادوك (85 عاما) من المشاركة في حفل التخریج بسبب مشاركتھ في الحرب الكوریة بین عامي 1950 و1953.

وتسلم بیریكون شھادة الثانویة العامة من مدرسته بمدینة تامبا في ولایة فلوریدا، بعد عودته من الحرب في أوروبا، في حین حصل كرادوك على الشھادة من مدرسته في ولایة تینیسي.

وتزامن إقامة حفلي التخرج لكل من بیریكون وكرادوك مع "یوم الذكرى" الذي یحتفل به الأمیركیون في آخر یوم اثنین من شھر مایو من كل عام، تكریما للجنود الذین قتلوا في ساحات المعارك.

وجاء حفل التخرج تكریما لكل من بیریكون وكرادوك بعد عقود من الزمن، بعد أن غابا عن حفلي تخرجیھما في عامي 1943 و1955 على التوالي، وفقما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمیركیة.

والتحق الرجلان المسنان بحفل التخرج الذي أقیم للطلبة الخریجین من الثانویة العامة ھذا العام، وسط حفاوة كبیرة من الحضور وتصفیق حار من الطلبة والمدرسین.

 


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