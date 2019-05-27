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ضبط 36 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق بقنا

الإثنين، 27 مايو 2019 12:17 م
ضبط 36 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق بقنا اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد
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قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن مديرية التموين شنت حملات تفتيشية بمدينة نجع حمادى أسفرت عن ضبط 36 مخالفة تموينية متنوعة يأتى ذلك فى إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة .

أوضح الهجان فى بيان أنه تم تحرير المحضر رقم 563ج.أ.د.ط لسنة 2019 جنح مركز مدينة نجع حمادى حيث تم ضبط عدد 100 لفة عصير مجهولة المصدر وتم تحرير المحضر رقم 566 ج.أ.د.ط لسنة 2019 جنح مركز نجع حمادى حيث تم ضبط 22 علبة تونة وزن 185 جرام مجهولة المصدر، وتحرير المحضر رقم 574 ج.ا. د. ط لسنة 2019جنح مركز نجع حمادى وضبط 9 علب تونه زنة 185جرام مجهولة المصدر .

وأضاف محافظ قنا أن الحملات نجحت فى ضبط 21 مخالفة عدم إعلان عن أسعار و 5 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات و 2 مخالفة توقف عن الإنتاج و4 مخالفات عدم الإعلان عن قائمة تشغيل و مخالفة واحده منشاة مغلقة .

 

 

 


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