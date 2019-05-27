ضبط رأس ماشية مصابة بالسل قبل ذبحها وبيع لحومها بـ"أبو قرقاص" فى المنيا

المنيا – فريق المحافظات

تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا بالتعاون مع إدارة تموين أبو قرقاص وإدارة الطب البيطرى بأبو قرقاص من ضبط أحد الأشخاص قبل ذبحه رأس ماشية مصابة بمرض بالسل، تمهيدا لبيع لحومها بالسوق، معرضاً صحة المواطنين للخطر، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا قد شدد على ضرورة ضبط الأسواق ومحاربة الغش التجارى وجشع التجار وضرورة محاربة كل ما يفسد صحة المواطن ويؤثر عليها سلبيا مع ضرورة توفير السلع الجيدة للمواطنين، كما وجه جميع القيادات التنفيذية بالقيام بجولات ميدانية فى جميع القطاعات.