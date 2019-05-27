صور.. 3 كبارى مشاة بمدينة قليوب على الطريق الزراعى بتكلفة 11 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية والهياكل الحديدية لاستكمال وإنشاء ورفع كفاءة 3 كبارى مشاه بمدينة قليوب بمناطق ميت حلفا وأبو سنة وقليوب المحطة لتخدم مواطنى تلك المناطق والعزب المجاورة .

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للكبارى والتأكد من جاهزية الكبارى والمواقع لتركيب الجزء المعدنى الذى سيعبر السكة الحديد، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم الكوبرى وإدخاله الخدمة فى أقرب وقت ممكن لخدمة أهالى تلك المناطق، مشيرا أن تكلفة الكبارى وصلت 11 مليون جنيه، وجاء ذلك التفقد بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، وحامد طلبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من كافة تراخيص السكة الحديد ودفع الرسوم المقررة ويقوم بتفيذ المشروع الجهاز التنفيذى لمشروعات تطوير القاهرة الكبرى .

فى سياق متصل وجه محافظ القليوبية رئيس مجلس ومدينة قليوب بالعمل على تذليل العقبات التى تعترض تنفيذ المشروع والمتابعة المستمرة والتواصل مع الشركة والمحافظة فى حالة وجود اى مشكلات كما وجه المحافظ بتجميل مدخل مدينة قليوب وتشجير الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة النافورة الموجودة والتاكيد على أعمال الإنارة وإزالة اى تراكمات أتربة او قمامة.

تفقد المحافظ للكبارى (1)



تفقد المحافظ للكبارى (2)



تفقد المحافظ للكبارى (3)