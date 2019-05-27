صور.. سباحة نادى بنها الرياضى تحصد 11ميدالية ببطولة القاهرة للثنائى

القليوبية - نيفين طه

حصل فريق السباحة بنادى بنها الرياضى، على ١١ ميدالية فى بطولة القاهرة للثنائى التابعة للإتحاد المصرى للخماسى الحديث والمقامة بنادى مدينة نصر بقيادة محمد كلالا مدرب الفريق، ومحمد فتحى والكابتن أحمد حسنى وتحت إشراف هانى جودة مدير حمام السباحة.

وفازت بالمركز الأول فردى تحت ٨ سنوات اللاعبه هاجر إيهاب وفازت بالمركز السادس ملك أحمد جمال، وحصل اللاعب محمد ياسر على المركز الثالث فردى، كما حصل بالمركز الثالث فردى تحت ١٢ سنة إسلام محسن وحصل اللاعب عمر إسلام على المركز السابع فردى.

وفاز بالمركز الثالث فرق تحت ١٤ سنة، اللاعب عمر إسلام، وحمزة أحمد، وحمدى سامح.

كما فاز بالمركز الثالث فرق تحت ١٣ سنة آدم نور، ويوسف احمد، وإبراهيم سامح.

وقدم المحاسب أحمد برهومة رئيس مجلس إدارة نادى بنها الرياضى الشكر لمدير النادى والمدربين، واللاعبين لما بذلوه من جهود فى النهوض بفريق النادى للقمة ورفع اسمه بين أكبر نوادى الجمهورية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة ومجلس إدارة نادى بنها الرياضى.



