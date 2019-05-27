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صور .. رمضان أحلى فى ميت حدر أصل المنصورة العمرانة .. تعرف على الحكاية

الإثنين، 27 مايو 2019 03:53 م
صور .. رمضان أحلى فى ميت حدر أصل المنصورة العمرانة .. تعرف على الحكاية سوق ميت حدر
الدقهلية – سارة الباز
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"لو عايز تعرف أصل المنصورة.. روح ميت حدر"، إنها واحدة من أقدم مناطق مدينة المنصورة، وأكثرها ازدحاما كونها سوقا تجاريا يضم كافة أنواع الأغذية بدءا من اللحوم والخضراوات والفاكهة، وحتى العصائر والحلويات وسلع البقالة والبلح والياميش والمكسرات والمخللات والفسيخ، وموائد المشويات والفول والطعمية العامرة بالزبائن فى أوقات الإفطار والسحور فى رمضان، وعلى مدار اليوم فيما عداه.

 

ومع أن أعداد زوار المكان كبيرة، إلا أن كرم أهل المنطقة من تجار الحلويات يدفعهم لتوزيع حبات من لقمة القاضى وصوابع زينب وبلح الشام على الزبائن المنتظرين حتى موعد الإفطار فى رمضان أمام عيادات الأطباء بالمنطقة.

 

وعلى الرغم من ضيق شوارع منطقة ميت حدر، إلا أن روح الأهالى والبيوت القديمة، وزينة وفوانيس رمضان المضاءة وفراشة السوق تعطى مذاقا خاصا للشراء والتجول هناك؛ الأمر الذى يشجع أبناء محافظة الدقهلية على النزول هناك لاستكمال متطلباتهم، بعد الانتهاء من زيارة الطبيب، أو شراء جهاز العرائس وملابس العيد، وذلك لوقوع ميت حدر بجوار شوارع تجارية أخرى مثل: السكة الجديدة التى تشتهر بأنها سوق للملابس والأحذية وتجمع لكثير من العيادات الطبية، وسوق السكة القديمة المعروف بانتشار محلات بيع النجف والأباليج والأدوات الكهربائية.

 

 


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