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صور.. انطلاق برنامج تدريبى مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى

الإثنين، 27 مايو 2019 03:51 م
صور.. انطلاق برنامج تدريبى مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى
كتب مدحت وهبة
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فى إطار التنسيق بين وزارة التضامن والهلال الأحمر المصري لتعزيز التعاون في برنامج حماية الاطفال بلا مأوى والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بدأت الوحدة المركزية للبرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن، الهلال الأحمرالمصري اليوم اولي الورش التدريبية لرفع قدرات العاملين بالوحدات المتنقلة  التابعة للبرنامج  سواء الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيينواخصائيين النشاط وادارة الحالة   في مجال الاسعافات الاولية.



يأتى ذلك ضمن  جهود البرنامج لرفع كفاءة  كافة العاملين بالوحدات المتنقلة للتعامل مع أى حالات  حرجة  فى الشارع وعمل الاسعافات الاولية اللازمه لها سواء للاطفال او الكبار بلامأوي

 جدير بالذكر ان تلك الدورة تعتبر بداية  من سلسة تدريبات  مكثفة لجميع العاملين  في الوحدات المنتقلة والبالغ عددها 17 في 14 محافظة  وهي القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الاسكندرية، الشرقية، المنوفية، السويس ، بورسعيد، الاسماعيلية ، بني سويف ، اسيوط ، المنيا  وتستغرق مده الدورة  التدريبية  3 ايام علي ان يتم توزيع الشهادات في اليوم الختامي .

انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى (1)
انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى (1)

 

انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى (2)
انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى (2)

 

 

انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى (3)
انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى
انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى (4)
انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى
انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى (5)
انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى
انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى (6)
انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى

 





 


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