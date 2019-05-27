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صور.. انتظام سير امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا بزراعة طنطا

الإثنين، 27 مايو 2019 12:51 م
صور.. انتظام سير امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا بزراعة طنطا جولة عميد زراعة طنطا داخل لجان الامتحانات
الغربية – مصطفى عادل
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تفقد الدكتور شريف جبر عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا، اليوم الاثنين، لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2018/2019، وذلك بمشاركة وكلاء الكلية لمتابعة سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان.

واطمأن عميد الكلية خلال جولته على تأدية طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لامتحاناتهم فى جو من الهدوء والنظام والاستقرار، وتواجد المراقبين داخل اللجان، مؤكداً على الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات.

كما اطمأن على مدى مطابقة الأسئلة للمقررات، ومناسبة الوقت للإجابة عليها، ووجود أستاذ المادة للرد على أى استفسارات، بالإضافة إلى توفير وسائل الهدوء والراحة داخل اللجان من مراوح ومكيفات نظراً لشدة حرارة الجو تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مجدى سبع، رئيس الجامعة.

 

جولة عميد زراعة طنطا على لجان الامتحانات (1)
جولة عميد زراعة طنطا على لجان الامتحانات

 

جولة عميد زراعة طنطا على لجان الامتحانات (2)
جولة عميد زراعة طنطا على لجان الامتحانات

 

جولة عميد زراعة طنطا على لجان الامتحانات (3)
جولة عميد زراعة طنطا على لجان الامتحانات

 

جولة عميد زراعة طنطا على لجان الامتحانات (4)
جولة عميد زراعة طنطا على لجان الامتحانات

 


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جامعة طنطا

عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا

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امتحانات الفصل الدراسى الثانى

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