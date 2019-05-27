سيدة فى دعوى خلع: زوجى تعاطى عقاقير طبية ليتهمنى بالقتل

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى خلع، ضد زوجها ،أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، لما أصابها من ضرر نفسى ومعنوى بسبب عدم قدرة زوجها على الإنفاق عليه بسبب إصابته فى حادث تسبب له بعجز .

وتضيف غادة.ع.أ أثناء نظر الدعوى: "3 سنوات أعمل فى وظيفتين حتى أنفق على أسرة زوجى بعد إصابته بالحادث ورفضه الخروج للعمل، وعندما اعترض أتعرض للضرب والتعنيف، وأحرم من حقوقى الشرعية، خوفا من تهديده بتشويهى بثكب مادة حارقة على وجهي إذا طالبت بالطلاق ".

وتضيف:" بعد الحادثة أصبح زوجي لا يعرف دين ولا ضمير، فكنت مضطرة أن أكشف سره لأهله وأهلى حتى يخلصونى من العيش برفقته".

وأضافت فى دعواها: عندما علم بإقامتي دعوي خلع أقدم على تعاطي بعض العقاقير ،حتى يتهمنى بقتله فى محضر رسمي، ةولكن الله نجاني من كيده بعد شهادة صاحب الصيدلية المقيم معنا بنفس العقار بشرائه لها وتبرئتي.

وتتابع:" عاقبني أهله بأخذ طفلى، وحرماني من رؤيته منذ عام تقريبا، وطالبوني بالتنازل عن حقوقى، مقابل رؤيتى له".