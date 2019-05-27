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زعيم المعارضة الفنزويلى يدافع عن إرساله مندوبين إلى أوسلو للقاء مبعوث مادورو

الإثنين، 27 مايو 2019 09:13 ص
زعيم المعارضة الفنزويلى يدافع عن إرساله مندوبين إلى أوسلو للقاء مبعوث مادورو خوان جوايدو
كاراكاس (أ ش أ)
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دافع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو عن إرساله لمندوبين فى أوسلو للقاء مبعوث الرئيس نيكولاس مادورو.

واعتبر جوايدو ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة) الاخبارية اليوم الاثنين، أن الانتقادات الصادرة ضد هذه المبادرة يمكن أن تتحول إلى تواطؤ مع ما وصفها بـ"الديكتاتورية".

وكان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو قد أعلن أمس الأحد، إرسال وفد حكومى إلى أوسلو لعقد مفاوضات مع ممثلى المعارضة الفنزويلية من أجل السلام فى بلاده.

يذكر أن وزارة الخارجية النرويجية قد ذكرت السبت الماضى أن ممثلين عن معسكرى مادورو وجوايدو قررا العودة إلى أوسلو الأسبوع المقبل، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم البحث عن حل تفاوضى بين الطرفين فى فنزويلا.

 


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