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رغم هجوم هوليود والإعلام.. 7 نجوم أمريكيين أعربوا عن دعمهم لترامب

الإثنين، 27 مايو 2019 12:21 م
رغم هجوم هوليود والإعلام.. 7 نجوم أمريكيين أعربوا عن دعمهم لترامب ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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على عكس التيار فى هوليوود والإعلام الأمريكى، أعلن مؤخرا عدد من النجوم الأمريكيين دعمهم للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مما أثار صراعا مع خصوم ترامب.
 
ومع تزايد الهجوم على ترامب من قبل الديمقراطيين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2020، حيث يسعى خصومه لعرقلة فوزه بولاية ثانية، خرج العديد من مؤيدى الرئيس الامريكى ليعلنوا صراحة دعمهم له. وهنا أشهر 7 نجوم يدعمون ترامب:
 
 
-       شبّه الممثل جون فويت، والد نجمة هوليود أنجيلينا جولى، ترامب بالرئيس لنكولن، وهذه ليست المرة الأولى التي قارن الممثل فيها الرئيسين ببعضهما.
 
-       ارتدى مغنى الراب الشهير، كانى ويست، زوج نجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان، قبعة حملة ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" فى برنامج "Saturday Night Live" وزار المكتب البيضاوى العام الماضى
 
-       قال ستيفانى بالدوين، فى حلقة من "CNN Tonight" عام 2015 أن ترامب سيصبح رئيسًا "رائعًا" لأنه ليس سياسيًا وهو لا يهتم بما يفكر فيه أحد. وحث الناخبين على تجاهل التسريبات البذيئة الخاصة بالنساء لأنه يعتقد أن ترامب "ممتع حقا ورجل عائلى".
 
-       تيلا تاكويلا، العارضة ونجمة تلفزيون الواقع، نشرت فيديو على يوتيوب، معربة عن دعمها لترامب فى أكتوبر 2015. وفى يوليو 2016، بدأت تيكيلا فى سلسلة تغريدات أكدت دعمها للمرشح الجمهورى.
 
-       قام ويليام روبرتسون، رجل الأعمال ونجم A & E's Duck Dynasty، بدعم ترامب فى مسيرة فى أوكلاهوما عام 2015، حيث تمت دعوته على المنصة. أعلن رسميا تأييده لترامب فى يناير 2016.
 
-       تحدث انطونيو ساباتو، نجم تلفزيون الواقع وعارض الأزياء السابق لدى كالفن كلاين، خلال مؤتمر للحزب الجمهورى فى 2016. وقال فى خطابه إن "ترامب هو من أجل الوحدة.. دونالد ترامب يؤمن بأميركا واحدة تتمتع بالحرية والعدالة للجميع. وجود حدود آمنة وحماية مواطنينا، لا شيء من هذا بغيض. هذه مسؤولية الحكومة، وهذا هو الشئ الصحيح الذى يجب القيام به"
 
-       إيفانا ترامب، الزوجة السابقة للرئيس الأمريكى، أعربت عن دعمها له فى تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز فى سبتمبر الماضى.
 
 

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