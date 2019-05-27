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بعد حصوله على 17.3% من الأصوات..

حركة 5 نجوم الإيطالية: ناخبونا امتنعوا عن التصويت فى الانتخابات الأوروبية

الإثنين، 27 مايو 2019 11:48 ص
حركة 5 نجوم الإيطالية: ناخبونا امتنعوا عن التصويت فى الانتخابات الأوروبية الانتخابات الاوروبية
كتبت فاطمة شوقى
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قال الزعيم السياسى لحركة خمس نجوم الإيطالية، لويجى دى مايو، إن "ناخبينا امتنعوا عن التصويت"، تعليقا على الانتخابات الأوروبية التى جرت أمس الأحد فى إيطاليا، وحظيت الحركة فيها بنسبة 17.03% من الأصوات بعد فرز 61.079 مركز انتخابى.
 
وفى تصريحات لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا"، أضاف نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالى لويجى دى مايو، أن "الإقبال المتدنى على صناديق الاقتراع عاقبنا، هذا ما حدث، لكننا كنا نعلم ذلك"، لذلك "فليس هناك من جديد، علينا الآن خفض رؤسنا ومواصلة العمل".
 
وأضاف دى مايو : "اعترف بأن ناخبينا قد امتنعوا عن التصويت، وهم ينتظرون ردوداً الآن، مضيفا "نريد أن نعطيهم هذه الإجابات، مؤكداً أنه على أى حال، فإننا لا نزال إبرة الميزان فى هذه الحكومة.
 
وتحدث نائب رئيس الوزراء عن الحكومة، موضحاً أنها "ستستمر بالطبع، لأنها لا تزال تتمتع بأغلبية كبيرة، كما لا يزال هناك الكثير مما يجب أن تفعله".
 
وأضاف : "لن يتغير شىء، إننا نبدأ من اليوم فى الواقع، فنحن مستعدون لبحث الحد الأدنى للأجور والضريبة الثابتة، ثم المرسوم الأمنى مع التحسينات التى أدخلت وقانون ربط المليار يورو بالدخل المخصص لمساعدة الأسرة.
 
وخلص دي مايو، موضحاً أنه "لا تعديل وزارى فى الأفق، فلن يكون ذلك منطقيًا، وعندما سيتم التصويت على السياسات مجددا، سنتحدث عن ذلك مرة أخرى".

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