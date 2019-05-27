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حبس تاجر سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات لطعنه عامل بسكين بشبرا الخيمة

الإثنين، 27 مايو 2019 04:55 م
حبس تاجر سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات لطعنه عامل بسكين بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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أمر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، حبس تاجر سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بطعن عامل بسكين للخلاف على ركن سيارة.

 

وكان قد تلقى العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم شرطة أول شبر الخيمة، إخطارا من مستشفى معهد ناصر بوصول المدعو"شريف. ا . م" 35 سنة، عامل ومقيم المنشية الجديدة دائرة القسم، مصاب بجرح طعنى نافذ بالجانب الأيسر، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه .

 

وجرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمدعو" محمد .ج .م  " 34سنة، تاجر سيارات ومقيم ذات العنوان، بسبب الخلاف على أولوية ركن سيارة أحد أقارب المصاب أمام منزل المتهم حال زيارته له لتناول وجبة الإفطار بمنزله، تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المصاب بسلاح أبيض "سكين " محدثًا إصابته وفر هاربًا .

 

وتمكن المقدم أحمد عسر رئيس مباحث القسم، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وأتهم أهلية المصاب بإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 10758 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م .

 


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شبرا الخيمة

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