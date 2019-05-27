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الإثنين، 27 مايو 2019 10:24 م
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حالة تأهب قصوى بين السلطات الكندية فى ألبرتا خوفا من تفاقم حرائق الغابات

الإثنين، 27 مايو 2019 10:05 م
حالة تأهب قصوى بين السلطات الكندية فى ألبرتا خوفا من تفاقم حرائق الغابات حرائق غابات - أرشيفية
أ ش أ
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تسود حالة من التأهب القصوى فى مقاطعة ألبرتا الكندية وخاصة بين قوات الإطفاء استعداد للتدخل فى حال تفاقم الأوضاع بسبب حرائق الغابات مع تغيير وجهة الرياح.

وقال رئيس جهاز الإطفاء فى ألبرتا سكوت إليوت، إن اتجاه الرياح تغير من الجنوب نحو الشمال اليوم الإثنين، حيث باتت الحرائق على بعد 3 كيلومترات فقط عن مدينة هاى ليفل.

ونصحت كريستال ماكاتير عمدة هاى ليفل، أبناء المدينة بالتروى قبل العودة إلى منازلهم التى أخلوها منذ نحو أسبوع، مؤكدة أن السلطات تريد التأكد من تقديم الخدمات الأساسية وتفتيش المساحات المحترقة قبل السماح للسكان بالعودة، حرصا منها على سلامتهم.

ويساهم الطقس الحار والجاف فضلا عن الرياح فى تفاقم الحرائق وسرعة امتدادها، من ناحية أخرى، أكدت حكومة ألبرتا أن بطاقات المساعدة الطارئة لوقود السيارات والمواد الغذائية وسواها من النفقات ستكون جاهزة اعتبارا من اليوم، لمساعدة النازحين الذين تم إجلاؤهم عن منازلهم.

 

 

 


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