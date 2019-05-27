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الإثنين، 27 مايو 2019 04:22 م
خالد صلاح
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جنوب أفريقيا تسن قانونا لفرض ضريبة على انبعاثات الكربون فى البلاد

الإثنين، 27 مايو 2019 04:00 م
جنوب أفريقيا تسن قانونا لفرض ضريبة على انبعاثات الكربون فى البلاد رئيس جنوب افريقيا
أ ش أ
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 أصدر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الاثنين، قانونا يفرض ضريبة على انبعاثات الكربون الناجمة عن الشركات العاملة في بلاده والتي تعد أكثر الدول تلوثا في القارة.

وذكر راديو (أفريقيا 1) أنه تم تحديد قيمة هذه الضريبة، والتي تدخل حيز التنفيذ في مطلع يونيو المقبل، وتقدر بـ120 راند جنوب أفريقي للطن من ثاني أكسيد الكربون.
ومن جانبها، قالت وزارة الخزانة بجنوب أفريقيا، في بيان، "إن تغير المناخ هو أحد أكبر التحديات التي تواجه الجنس البشري، والهدف الرئيسي لضريبة الكربون هو خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بطريقة مستدامة".


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جنوب أفريقيا

سيريل رامافوزا

انبعاثات الكربون

ثاني أكسيد الكربون


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