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جامعة كفرالشيخ تبحث وضع مقترحات مستقبلية لتطوير المناطق العشوائية

الإثنين، 27 مايو 2019 07:45 م
جامعة كفرالشيخ تبحث وضع مقترحات مستقبلية لتطوير المناطق العشوائية الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان
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تشارك جامعة كفر الشيخ، المحافظة، في تطوير المناطق العشوائية ، فى إطار دور الجامعة في مشروعات خدمة البيئة والمجتمع، ومشاركة الجامعات الحكومية في تطوير العشوائيات، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تم التسيق مع المحافظة لإختيار أحد المناطق العشوائية والعمل علي تطويرها.

وصرح الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تهدف إلى تحقيق المساهمة الفعالة  إيمانًا بأهمية العمل على تفعيل مشاركة الجامعات في تطوير المناطق العشوائية التزامًا منها بمسؤوليتها المجتمعية لتوفير حياة كريمة لقاطني العشوائيات ، مضيفا  أنه تم التنسيق بين الجامعة ومحافظة كفر الشيخ لتطوير أحد المناطق العشوائية وتنميتها ، لخدمة المجتمع و الوطن لتحقيق مردود اجتماعي واقتصادي إيجابي لسكان المناطق العشوائية، يعود بالنفع على المجتمع بأسره.  
 
وجدير بالذكر أن طلاب جامعة كفر الشيخ قاموا بتطوير بعض المناطق في مصيف بلطيم وتجميلها في اطار المشاركة والمسئولية المجتمعية للجامعة.
 
 

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