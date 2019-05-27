تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.36% خاسرا 9.24 نقطة ليصل إلى مستوى 2572.56 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 31.5 مليون سهم محققة ما قيمته 56.96 مليون درهم من خلال تنفيذ 1062 صفقة لـ25 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفضت 15 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.93%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.30%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.76%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 7.66%، ثم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.21%.