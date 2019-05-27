وقال كليموف - خلال طاولة مستديرة في المجموعة الإعلامية الدولية روسيا – سيفودنيا، اليوم الاثنين -"يجب أن أشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يمر الآن بتحولات خطيرة للغاية، وقد أظهرت هذه الانتخابات بحد ذاتها على الأقل أن الإقبال قد زاد بشكل كبير..مضيفا " أن هذا الإقبال لا يعني بأي حال من الأحوال أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر شعبية وسط سكان أوروبا، فهذا الإقبال يشير فقط إلى أن عددا من المجموعات الاجتماعية و السياسيين قاموا بتحفيز نسبة المشاركة من أجل التمكن من مكافحة الاتحاد الأوروبي من الداخل".

وفي ما يتعلق بموقف بلاده من الانتخابات البرلمانية الأوروبية "، قال كليموف " إن التغيير في تكوين البرلمان الأوروبي يمكن أن تسمح باستئناف الحوار البناء".