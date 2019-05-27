بدء حفر 3 آبار جوفية لمياه الشرب بالخارجة بتكلفة 10 مليون و 500 الف جنيه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، المهندس مجدى الطماوي، اليوم الاثنين، عن البدء فى حفر أبار مياه شرب بالمركز بتكلفة إجمالية 10 مليون و 500 ألف جنيه.

أكد الطماوي، انه يتم حفر بئر مياه شرب بمحطة التنقية بجوار مدرسة الخارجة الزراعية، وبئر ثانى بمحطة الخارجة رقم 12 بينما البئر الثالث فى قرية المنيرة شمال المدينة، وذلك بهدف زيادة معدلات ضخ المياه وتلبية احتياجات المواطنين، ودعم منظومة تشغيل المياه لـ24 ساعة.

أضاف الطماوى، فى بيان أنه سيجرى الانتهاء من حفر هذه الآبار بعد 4 أشهر من الآن، لتدخل الخدمة مباشرة، فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى 3 أكتوبر من كل عام.