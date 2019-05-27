بدء التسجيل للالتحاق بالصف الأول الابتدائى يونيو المقبل بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن إجراءات تقدم أولياء أمور الأطفال الذين سيتم التحاقهم بالصف الأول الابتدائى إلكترونيًا "رسمى، رسمى لغات، خاص" للعام الدراسى الجديد 2019-2020، تبدأ من الخطوة الأولى وهى التسجيل الإلكترونى فى الفترة من الأول من 1 يونيو 2019 حتى 30 يونيو 2019، ويتاح لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، وذلك من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومى الخاص بالطفل المتقدم.

وأضافت وكيل التعليم بكفر الشيخ، أنه فى حال تعسر ولى الأمر فى التسجيل الإلكترونى، يمكنه التوجه إلى المدرسة التى يرغب فى التقدم لها ومعه صورة شهادة الميلاد والشهادة الأصلية للإطلاع عليها، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة منها ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة بتسجيل رغبة الالتحاق الإلكترونى بالمدرسة، ويتاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيًا لتسليمها للجنة المنظمة بالمدرسة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالقبول وفق القواعد المنظمة لذلك.

وتابعت وكيل التعليم بكفر الشيخ، أما الخطوة الثانية: خاصة بقبول وفحص ملفات المتقدمين خلال الفترة من الأول من يوليو 2019، إلى 31 يوليو 2019 ، يتاح للمدرسة تحديد المتقدمين إليها "الذين تم قبلولهم مبدئياً" من خلال التنسيق الإلكتروني، طبقًا لما ورد من اللجنة المختصة ،ويتاح لولى الأمر الاطلاع على المدرسة التى جرى قبول نجله بها، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى الخاص به، ويلزم على ولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي.

وأكدت وكيل التعليم بكفر الشيخ، أنه سيتم تشكل لجان استلام الملفات الورقية للمتقدمين إلكترونيًا بالمدارس، وبعد استلام الملفات يجب التسجيل الإلكترونى للمقبولين نهائيًا،واستلام ملفاتهم، ثم طباعة الكشوف النهائية للمتقدمين وتسليمها للجهة المختصة واعتمادها وتسليمها للإدارة التعليمية.

وأوضحت وكيل التعليم بكفر الشيخ، أما بالنسبة للمتقدمين للمدارس الرسمية لغات خاص "عربي، لغات"، تضيف المدرسة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة بيانات، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى الخاص بالمدارس، وسيتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم إدخال جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي، وبالنسبة للطلاب الوافدين، ويقدم ولى الأمر أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تراجع جهة الاختصاص المستندات، ثم تسجل بيانات الوافدين المقبولين إلكترونيًا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية.