"بالقانون".. تعرف على الفرق بين أنواع التمكين من "مسكن الزوجية"

كتب أحمد الجعفرى

مسكن الزوجية من حق الزوجة إذا كانت حاضنة، فإذا حدثت خلافات بين الزوج والزوجة وأدت إلى الإنفصال، فعلى الزوج توفير مسكن مناسب للزوجة الحاضنة.

وترصد "اليوم السابع" الفرق بين أنواع التمكين من مسكن الزوجية.

التمكين مشاركة، يحق للزوجة التقدم بطلب للتمكين من مسكن الزوجية فى حالة طردها منه، حتى وأن لم يقع الطلاق ولم تكن حاضنة، ويتم تمكينها من المنزل بالمشاركة مع الزوج.

"التمكين المنفردة"، وهو يحق للزوجة التقدم بطلب للتمكين من مسكن الزوجية، فى حالة وقوع الطلاق وكونها حاضنة، وفى حالة حصول الأم على قرار بالتمكين بالمشاركة ووقع الطلاق، فمن حقها طلب تعديل القرار من المشاركة إلى منفردة.