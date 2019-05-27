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الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية

الإثنين، 27 مايو 2019 09:57 م
الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى
كتب مصطفى عنبر
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تحيي الولايات المتحدة، اليوم لااثنين، يوم المحاربين القدامى (Veterans Day)، وهو عيد وطنى يتم الاحتفاء فيه بالتضحيات التى قدمها أفراد القوات المسلحة خدمة لبلادهم ودفاعا عنها فى الحروب التى شاركوا فيها فى شتى أرجاء العالم.

الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية (1)

 

وفى هذا اليوم، تنظم مراسم عند قبر الجندي المجهول في مقبرة آرلينجتون الوطنية قرب العاصمة واشنطن، فيما تشهد أنحاء البلاد احتفالات واستعراضات تكريما للجنود، وإحياء لذكرى من فقدوا حياتهم في سبيل وطنهم.

 

وتقع مقبرة آرلينغتون المقامة على أرض كان يملكها أحد أبناء سلالة جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، في الجهة المقابلة لنهر بوتوماك، وتبعد عن البيت الأبيض بضعة دقائق بالسيارة.

الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية (2)
 

 

الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية (3)
 

 

الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية (4)
 

 

الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية (5)
 

 

الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية (6)
 

 

الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية (7)
 

 

الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية (8)
 

 

الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية (9)
 

 

الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية (10)
 

 

الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية (11)
 

 

الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية (12)
 

 

الولايات المتحدة تحيى يوم المحاربين القدامى بمقبرة آرلينجتون الوطنية (13)
 

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