النواب القبارصة الجدد فى البرلمان الأوروبى يتعهدون بالعمل على حل مشكلة قبرص

نيقوسيا(أ ش أ)

تعهد الأعضاء القبارصة الـ 6 الجدد المنتخبون فى البرلمان الأوروبى، اليوم الاثنين، بالعمل للترويج عن المشكلة القبرصية وكافة القضايا التى تواجه الشعب القبرصى على الجزيرة.

وقال عضو حزب التجمع الديمقراطى فى البرلمان الأوروبى لوكاس فورلاس وفقا لما ذكرته وكالة الانباء القبرصية، إن" أوروبا منحتنا الكثير من الأسلحة التى يمكن أن نستخدمها لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين القبارصة."

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالى. وقد فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة فى التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة. وأُجريت آخر جولة مفاوضات فى يوليو 2017 فى منتجع كران مونتانا فى سويسرا.