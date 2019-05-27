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المفوضية الأوروبية: القوى الموالية لأوروبا فازت فى الانتخابات البرلمانية

الإثنين، 27 مايو 2019 05:13 م
المفوضية الأوروبية: القوى الموالية لأوروبا فازت فى الانتخابات البرلمانية المفوضية الأوروبية - أرشيفية
أ ش أ
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أكدت المفوضية الأوروبية أن الانتخابات البرلمانية التى جرت، أمس الأحد، أوضحت أن الديمقراطية فى الدول الأعضاء تسير بشكل جيد، بدليل نسبة المشاركة العالية.

وأفادت وكالة أنباء "آكى" الإيطالية، اليوم الاثنين، بأن "الانتخابات البرلمانية الأوروبية سجلت بالأمس نسبة إقبال قاربت الـ50%، الأمر الذى أثنى عليه الساسة فى المؤسسات على اعتبار أنه الأعلى منذ عقود، إذ كانت نسبة المشاركة فى الانتخابات الماضية عام 2014 قد سجلت نسبة متدنية فى حدود 42%".

وفضل المتحدث باسم المفوضية ماجاريتس شيناس، التقليل من خطورة صعود التيارات اليمينية المتطرفة، فأشار إلى أن صعود اليمين جاء أقل من المتوقع، موضحًا أن  "القوى الموالية لأوروبا هى من فازت بهذه الانتخابات".

وشدد على وجود قناعة داخل المؤسسات بأن الجماعات المتطرفة لن تستطيع شل البرلمان الأوروبى القادم، وأن النظام التشريعى الجديد سيكون صديقاً لأوروبا.

كما أكد أن المفوضية ليست طرفاً فى السباق، الذى انطلق لتسمية رئيس المفوضية الجديد خلفاً لجان كلود يونكر، وأن القرار يعود لرؤساء الدول مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الاقتراع، ومن المنتظر أن يعقد زعماء الدول الـ28 قمة استثنائية غداً لبحث تسمية رئيس المفوضية الجديد.

 

 


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