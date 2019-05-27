سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضٌبطت بحوزة عاطل بكرداسة

الإثنين، 27 مايو 2019 12:00 ص
المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضٌبطت بحوزة عاطل بكرداسة مخدر الهيروين_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

يعمل رجال المعمل الكيماوى على فحص كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل شرع فى الاتجار بها بمركز كرداسة بشمال محافظة الجيزة، لكتابة تقرير واف عنها وتسليمه للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة أمرت بالتحفظ على 600 جرام من مخدر الحشيش، و 25 جرام هيروين، تم ضبطهم بحوزة عاطل، وأمرت بعرضهم على المعمل الكيماوى لفحصهم.

توصلت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة،  وترويجها على عملائه بأنحاء المركز.

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 600 جرام من مخدر الحشيش، و25 جرام هيروين، بالإضافة إلى سلاح أبيض، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط متهمين بحوزتهما 235 تذكرة هيروين بالغربية

ضبط عاطل وربة منزل بحوزتهما 200 جرام هيروين بقصد الاتجار بالغربية

ضبط عاطل بحوزته 26 تذكرة هيروين بقصد الاتجار بالمحلة

القبض على عاطل بحوزته 26 لفافة هيروين فى الغربية

حشيش

هيروين

كرداسة

المعمل الكيماوى

هاتف محمول


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

الرجوع الى أعلى الصفحة