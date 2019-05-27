المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضٌبطت بحوزة عاطل بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الكيماوى على فحص كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل شرع فى الاتجار بها بمركز كرداسة بشمال محافظة الجيزة، لكتابة تقرير واف عنها وتسليمه للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة أمرت بالتحفظ على 600 جرام من مخدر الحشيش، و 25 جرام هيروين، تم ضبطهم بحوزة عاطل، وأمرت بعرضهم على المعمل الكيماوى لفحصهم.

توصلت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بأنحاء المركز.

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 600 جرام من مخدر الحشيش، و25 جرام هيروين، بالإضافة إلى سلاح أبيض، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.