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القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإثنين، 27 مايو 2019 10:09 ص
القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية أسلحة بيضاء - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من "صدام.ج.ع" 20 عام، عاطل مقيم حى السلام، بحوزته سلاح ابيض "سنجة" و"حسام.م.ج" 20 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض "سنجة" و"حمزة.ال.ا" 19 عام عاطل، مقيم عبدالحكيم عامر بحوزته سلاح أبيض"خنجر" و"احمد.م.ع" 28 عام عاطل، مقيم حى السلام بحوزته سلاح أبيض "مطواه" و"محمد.ح.خ" 28 عام عاطل، مقيم دائرة مركز القنطرة بحوزته سلاح أبيض "سكين".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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