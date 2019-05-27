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الإثنين، 27 مايو 2019 03:30 م
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القبض على 3 عاطلين فى سوهاج لحيازتهم 3 كيلو بانجو و15 لفافة حشيش

الإثنين، 27 مايو 2019 03:18 م
القبض على 3 عاطلين فى سوهاج لحيازتهم 3 كيلو بانجو و15 لفافة حشيش بانجو - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد، من ضبط 3 كيلو جرامات من مادة البانجو المخدر، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، بحوزة 3 عاطلين فى مركز المراغة شمالى سوهاج.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها التحريات، بشأن جلب 3 عاطلين كمية من المواد المخدرة (بانجو وحشيش) تمهيدا لتوزيعها على راغبى الكيف فى عيد الفطر. وعلى الفور شكلت الإدارة فريق بحث، واستصدرت إذنا من النيابة بضبطهم وبحوزتهم 71 لفافة من نبات البانجو المخدر، يبلغ وزنها 3 كيلو جرامات تقريبا، و15 فافة سولفان صغيرة الحجم من الحشيش، و700 جنيه، وسلاح أبيض (مطواه قرن غزال) و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط، وتحريات الأجهزة الأمنية، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبأن المواد المخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها على راغبى الكيف فى العيد، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بالعملاء.  فتم التحفظ على على المتهمين والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.


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العيد

مكافحة المخدرات

المراغة

حشيش


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