السجن سنة لسائق أتوبيس نقل عام تعدى على ضابط منعه من رفع الأجرة

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق فى هيئة النقل العام بالسجن سنة بتهمة التعدى على ضابط شرطة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة المتهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، إلا أن محاميه نبيل إسحاق قدم طلب بإعادة محاكمته، ودفع ببطلان تحريات المباحث وعدم تصور حدوث الواقعة.

تعود أحداث الواقعة عندما، تلقت شرطة النجدة، بلاغا من نقيب شرطة يفيد بتعرضه للضرب، وتبين من التحقيقات، قيام أحد ركاب الأتوبيس، بالاستعانة بالضابط والشكوى له لمنع السائق من مضاعفة الأجرة، فتحدث الضابط إلى السائق لمنع رفع الأجرة، ووقعت مشادة كلامية بين الجانبين، وتطورت إلى مشاجرة أصيب فيها الضابط بكدمات، كما خطف السائق سلاحه الميري، وأطلق أعيرة نارية منه في الهواء، وانتقلت قوات شرطة قسم القاهرة الجديدة إلى مكان الواقعة، وألقي القبض على السائق، لتأمر نيابة القاهرة الجديدة بحبس المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات.