سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن سنة لسائق أتوبيس نقل عام تعدى على ضابط منعه من رفع الأجرة

الإثنين، 27 مايو 2019 12:52 م
السجن سنة لسائق أتوبيس نقل عام تعدى على ضابط منعه من رفع الأجرة محكمة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق فى هيئة النقل العام بالسجن سنة بتهمة التعدى على ضابط شرطة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة المتهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، إلا أن محاميه نبيل إسحاق قدم طلب بإعادة محاكمته، ودفع ببطلان تحريات المباحث وعدم تصور حدوث الواقعة.

تعود أحداث الواقعة عندما، تلقت شرطة النجدة، بلاغا من نقيب شرطة يفيد بتعرضه للضرب، وتبين من التحقيقات، قيام أحد ركاب الأتوبيس، بالاستعانة بالضابط والشكوى له لمنع السائق من مضاعفة الأجرة، فتحدث الضابط إلى السائق لمنع رفع الأجرة، ووقعت مشادة كلامية بين الجانبين، وتطورت إلى مشاجرة أصيب فيها الضابط بكدمات، كما خطف السائق سلاحه الميري، وأطلق أعيرة نارية منه في الهواء، وانتقلت قوات شرطة قسم القاهرة الجديدة إلى مكان الواقعة، وألقي القبض على السائق، لتأمر نيابة القاهرة الجديدة بحبس المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس 5 متهمين بالتعدى على ضابط شرطة داخل حجز قسم دار السلام

تأجيل محاكمة 15 متهما بالتعدى على ضباط بالبدرشين لـ10 يونيو المقبل

جنايات القاهرة تقضى ببراءة المتهم بالتعدى على ضابط قسم 15 مايو

حبس شقيقة باسم عودة 3 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة التعدى على ضابط

حبس سائق

التعدى على ضابط

التعدى على موظف

زيادة الاجرة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة