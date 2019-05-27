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الإثنين، 27 مايو 2019 01:36 م
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يقصف مواقع للحوثين بتعز جنوب غربى اليمن

الإثنين، 27 مايو 2019 01:00 م
الجيش اليمنى يقصف مواقع للحوثين بتعز جنوب غربى اليمن الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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قصفت القوات اليمنية، المدعومة من التحالف العربى، اليوم الاثنين، عدة مواقع يتمركز فيها مقاتلون حوثيون فى المرتفعات المحيطة بمدينة تعز جنوب غربى اليمن، وفقا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية.

فى سياق آخر، أفادت مصادر يمنية بأن الاشتباكات عادت إلى وتيرتها السابقة فى مدينة الحديدة، حيث دفعت مليشيات الحوثى بمجموعات مقاتلة إلى خطوط التماس للتصدى لمحاولات تقدم الجيش، مشيرة إلى أن سفينة تحمل شحنة من الأسلحة والمكونات التكنولوجية لتجميع الطائرات بدون طيار أفرغت محتوياتها فى ميناء الحديدة ليتسملها الحوثيون كمساعدات فنية لهم.

وكان قائد محور تعز بالجيش اليمني، اللواء الركن سمير الصبرى قد أعلن، فى وقت سابق، أن العملية العسكرية التى أطلقتها قوات الجيش اليمني، الأسبوع الماضى مستمرة حتى استكمال تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية.

 


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