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الاستفزاز فى ليلة القدر.. منظمات صهيونية تدعو لاقتحام الأقصى 28 رمضان

الإثنين، 27 مايو 2019 09:58 ص
الاستفزاز فى ليلة القدر.. منظمات صهيونية تدعو لاقتحام الأقصى 28 رمضان اقتحام سابق للأقصى المبارك
كتب - هاشم الفخرانى
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جدَّدت ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم، دعواتها لأنصارها والمستوطنين، بالمشاركة الواسعة فى اقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد 28 رمضان، الموافق الثانى من يونيو، وذلك صبيحة اليوم المشهور بأنه ليلة القدر، وقبل يوم واحد من عيد الفطر بحسب الحسابات الفلكية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الدعوة تأتى فى ذكرى احتلال ما تبقى من مدينة القدس، وتوحيده فيما يعرف فى إسرائيل بـ"يوم القدس".

يُذكر أن دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس كانت قد طالبت سلطات الاحتلال بوقف اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان، إلا أن الاحتلال يواصل السماح لمستوطنيه باقتحام المسجد، والتنكيل بالمصلين خلال تلك الاقتحامات.

وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت مطالبات بتغيير مسار "مسيرة الأعلام"، المتوقع أن تمر بالقرب من المسجد الأقصى يوم 28 رمضان، وتشمل الفعالية حفلات رقص استفزازية بأعلام الاحتلال فى محيط بوابات البلدة القديمة والمسجد.


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المسجد الأقصى

اسرائيل

منظمات الهيكل المزعوم

جرائم الاحتلال الاسرائيلى


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