اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة فى الاقتصاد الرسمى، وصعود أستون فيلا الذى يملكه رجل الأعمال ناصف ساويرس إلى الدوري الإنجليزي، واتجاه اتحاد الكرة باستكمال مباريات الدورى بدون اللاعبين الدوليين.





