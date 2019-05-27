ارتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر إلى 74.7سنة عام 2018

كتبت هبة حسام

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 27 / 5 / 2019 بياناً صحفياً وذلك بمناسبة اليوم العالمى "من أجل تنمية صحة المرأة" حيث يتم استعراض الوضع الصحى الراهن للمرأة فى دول العالم المختلفة، وبدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة إجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنـجابية فى كوستـاريكا عام 1987 والذى تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.

ومن أهم المؤشرات وفقاً لبيانات الجهاز مايلى:

العمر المتوقع عند الميلاد للإناث

- ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 72.5 سنة مقابل 69.7 سنة للذكور عام 2014 إلى 74.7 سنة للإناث مقابل 72.3 سنة للذكور عام 2018.

- بلغ أعلى توقع للبقاء على قيد الحياة للمسنات فى الفئة العمرية (60-64سنة) 18.8سنة مقابل 18.3 سنة للذكور، وأقل توقع للبقاء فى الفئة العمريـــة (75 سنة فأكثر) 8.5 سنة مقابل 9.7 سنة للذكور عام 2018

معدل وفيات الإناث 5.3 حالة لكل ألف من الإناث عام 2017

معدل وفيات الإناث

انخفض معدل وفيات الإناث انخفاضاً طفيفاً من 5.6 حالة وفاة لكل ألف من الإنــــاث عام 2014 ليصل إلى 5.3 حالة وفاة لكل ألف من الإناث عام 2017.

أسباب وفيات الإناث

- انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدورى انخفاضاً طفيفاً من 50.9 % عام 2014 إلى 50.6% من اجمالى وفيات الإناث عام 2017، وكذلك نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 9.5 % عام 2014 إلى 8.9 % من إجمالى وفيات الإناث عام 2017.

- وبالنسبة لوفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز التنفسي فقد انخفضت من 8.3 % عام 2014 إلى 8 % عام 2017.

- وبلغت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام 6.7 % عام 2014 مقابل 6.4% عام 2017.

- كانت أقل نسبة لوفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس حيث إنخفضت من 0.2 % عام 2014 إلى 0.1% عام 2017.

معدل وفيات الأمهات

- يعرف معدل وفيات الأمهات بأنه عدد الأمهات اللاتى يتوفين خلال سنة ميلادية محددة بسبب الحمل أو الولادة أو خلال فترة الأربعين يوما التالية للولادة (فترة النفاس) لكل 100 ألف مولود حى داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة.

- انخفض معدل وفيات الأمهات من 52 سيدة لكل 100ألف مولود حـي عام 2014 إلى 46 سيدة عام 2017.

12.3% نسبة كبار السن من الإناث ذوي الصعوبات (من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة) عام 2017

- 759 ألف عدد كبار السن (60 سنة فأكثر) ذوى الصعوبات من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة بنسبة 10.68% منهم (12.3% من الإناث مقابل 9.3% من الذكور).

- مثلت صعوبة المشى أو صعود السلالم أعلى نسبة بين الصعوبات في الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) حيث بلغت 9.9% للإناث مقابل 6.8% للذكور من إجمالي الذين لديهم صعوبات من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة.

مجهودات المجلس القومى للمرأة من أجل تنمية صحة المرأة:

- الكشف المبكر لسرطان الثدى بالكامل لعدد 52 ألف حالة من خلال (فروع المجلس القومى للمرأة، مركز صحة المرأة بوزارة الصحة، معهد الأورام، معهد ناصر، مستشفى بهية ) .

- مشروع قانون حماية المرأة من العنف.

- مشروع قانون مكافحة زواج القاصرات.

مجهودات وزارة التضامن الإجتماعى من أجل تنمية صحة المرأة:

- رفع وعى 1.150 مليون أسرة بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير خدمات تنظيم الأسرة للسيدات بالمجان من خلال 92 جمعية أهلية في عشر محافظات.

- تم تنفيذ 439 ألف زيارة وتحويل 51 ألف سيدة للوحدات الصحية وعيادات المشروع لتلقي الخدمة.

- تم تجهيز وتطوير 33 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية وتوفير طبيبات وممرضات لضمان إنتظام الخدمة، وجارى حالياً تطوير 37 عيادة إضافية في مناطق محرومة من الخدمة.

- إطلاق حملات إعلامية وميدانية مكثفة، وتوظيف طاقات 1271 مثقفة مجتمعية للتوعية.