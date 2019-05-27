سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ابن عم تميم: تنظيم الحمدين الإرهابى أصبح "ورم خبيث" يجب استئصاله

الإثنين، 27 مايو 2019 08:30 م
ابن عم تميم: تنظيم الحمدين الإرهابى أصبح "ورم خبيث" يجب استئصاله الشيخ فهد بن عبد الله ال ثانى
كتب أحمد عرفة
إضافة تعليق

أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن النظام القطرى يسلط مليشياته الإرهابية والمرتزقة لزعزعة استقرار الدول العربية.

 

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": لسان حال تنظيم الحمدين الإرهابى يقول لدول الخليج والدول العربية سأسلط عليكم المرتزقة والمليشيات الإرهابية، سأزعزع أمنكم، سأعمل لأقلب أنظمة الحكم، سأتعاون مع أعدائكم عليكم، سنحرض على الثورات، سننتقم منكم لأننا حاقدون!، فكل هذا العبث بأموال قطر ومقدراته بسبب لاشيء!

1
 

 

وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: إيران تعترف باعتدائها المتكرر على دول الخليج للأسف كانت الدوحة تعلم بتلك الإعتداءات وتباركها وتشاركها، فتنظيم الحمدين الإرهابى أصبح "ورم خبيث" يجب استئصاله من جسد الأمة.

 

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: المواطنين فى قطر يبلغونى دومآ بعدم رضاهم عن تصرفات تنظيم الحمدين ومستشارهم الصهيونى عزمى بشارة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

خطايا أمير الإرهاب عرض مستمر.. "مباشر قطر" تفضح "تنظيم الحمدين": دفع رشاوى مالية للفيفا من أجل التراجع عن زيادة منتخبات كأس العالم 2022.. وخبراء: تميم بن حمد ارتكب الفساد والجرائم ويحاول تحسين صورته بالأموال

تميم مجرم.. حملة كبرى فى أمريكا حول جرائم النظام القطرى فى العالم

720 يوما على المقاطعة العربية لـ"قطر".. سياسات "تميم" عصفت بسياحة الدوحة

اخبار العالم

قطر

تميم بن حمد

الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى

ازمه قطر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

فى 311 يوما.. ناصف ساويرس يحقق حلم جماهير أستون فيلا

فى 311 يوما.. ناصف ساويرس يحقق حلم جماهير أستون فيلا

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة