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إلزام محطات التعبئة ومراكز تجميع الخضار والفاكهة بالتسجيل أول يونيو المقبل

الإثنين، 27 مايو 2019 01:39 م
إلزام محطات التعبئة ومراكز تجميع الخضار والفاكهة بالتسجيل أول يونيو المقبل خضار وفاكهة _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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ألزمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء كافة محطات التعبئة ومراكزالتجميع للخضار والفاكهة بالتسجيل لديها خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور بدءا من 1 يونيو المقبل، في إطار حرصها على تشديد الرقابة على تداول المنتجات الطازجة بالأسواق ولضمان وصول منتج آمن خالي من الملوثات للمستهلك والحرص على سلامة الصادرات.
 
وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن القرار يأتي تنفيذا لما جاء في الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية رقم 412 لسنة 2019 بقرار رئيس مجلس الوزارء الخاص بالتزام المنشآت الغذائية، قبل طرح المنتج للتداول بالحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى التزام المنشآت الغذائية، وفقا للعمل بأحكام هذه اللائحة بالتقدم بطلب لتوفيق اوضاعها إلى الهيئة.
 
وأضاف البيان أن الهيئة تابعت ما قامت به الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في 9 مايو الجاري بإلزام المنشآت الغذائية المصرية المصدرة للخضر والفاكهة بالتسجيل لديها وفقا لنص المادة العاشرة بالائحة التنفيذية لنظام الغذاء والتي تنص على أنه على "المنشآت الغذائية المنتجة والصنعة والمستوردة تسجيل منتجاتها المحلية والمستوردة دى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية" وأن تكون المنتجات النباتية قد تم تعبئتها وتجهيزها في منشأة خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة أو المخولة رسميا وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استنادا إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله.
 
وأكدت على ضرورة قيام كافة مصدري ومنتجي الخضار والفواكه الراغبة في التصدير للمملكة العربية السعودية بالالتزام بالبدء بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم عبرالأنظمة الالكترونية المنشورة على الموقع الالكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية وإنهاء الإجراءات اللازمة قبل 31 أغسطس المقبل، مشددة على أنه لن يسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفي متطلبات الهيئة.
 

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