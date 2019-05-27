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الإثنين، 27 مايو 2019 02:33 م
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إحالة ملاحظ للتحقيق بلجنة مدرسة التجارة بنات بالفيوم لتقصيره فى عمله

الإثنين، 27 مايو 2019 01:57 م
إحالة ملاحظ للتحقيق بلجنة مدرسة التجارة بنات بالفيوم لتقصيره فى عمله جانب من الامتحانات
الفيوم رباب الجالى
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تفقد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019 / 2018م،للإطمئنان على سير العمل باللجان.

وتابع عدد من اللجان على مستوى المحافظة، ومنها لجنة مدرسة التجارة بنات بغرب الفيوم، وبها 27 لجنة فرعية، ويؤدى بها الامتحان طالبات التعليم الثانوى التجارى بنات وطالبات التعليم المزدوج.

وقرر وكيل تعليم الفيوم إحالة ملاحظ بلجنة رقم (4) للتحقيق بسبب التقاعس فى أداء العمل أثناء الامتحان.

ونبه عبدالله على رئيس اللجنة والمراقب الأول بضرورة انضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ونبه مشددا بعدم اصطحاب الطالبات وكذلك الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان، وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطالبات لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات ، وحث الطالبات بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.

وصرح عبدالله أن إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحان الدبلومات الفنية – دورأول 2019 بلغ 44603 طالب وطالبة تم توزيعهم على 124 لجنة على مستوى المحافظة.

 

 


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