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أيهما أفضل لصحتك؟ المياه الباردة أو الساخنة.. اعرف الإجابة

الإثنين، 27 مايو 2019 08:30 ص
أيهما أفضل لصحتك؟ المياه الباردة أو الساخنة.. اعرف الإجابة الماء البارد ام الدافئ أهم لصحتك
كتبت إيناس البنا
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شرب الماء ضروري لكل أشكال الحياة، حيث تشكل المياه ما يقرب من 70٪ من تراكم أجسامنا وهى مسئولة عن حسن سير جميع الأجهزة فى الجسم.

إلى جانب زيادة الدورة الدموية، يساعد الماء وفقًا لموقع "boldsky" أيضًا في حمل العناصر الغذائية الأساسية المستمدة من الطعام، إلى مختلف الأعضاء عن طريق الأنسجة، ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة هذا الصيف، يشعر الكثير منا بالارتباك بشأن أيهما أفضل لصحتنا الماء الدافئ أو الماء البارد.

الغالبية يعتقدون أن الماء الدافئ مفيد للصحة، وفقًا لبعض خبراء التغذية، يُرى أن الماء الدافئ مفيد في تخفيف عملية الهضم، فى حين أن الماء البارد يشفي أجسامنا من التعامل مع ضربات الشمس.

شرب الماء الدافى أم البارد
شرب الماء الدافى أم البارد

 

الماء الساخن مقابل الماء البارد

الماء البارد يجعل من الصعب للغاية على الجسم هضم الأطعمة لأن السوائل الباردة تصلب الدهون في مجرى الدم، ما يرفع حرارة الجسم حيث ينفق المزيد من الطاقة عندما تشرب الماء البارد من أجل تسخينه واستخدامه.

من المعروف أن الماء البارد يشكل مخاطًا زائدًا في الجهاز التنفسى، ما يؤدي إلى احتقان وخطر الإصابة بالتهاب الحلق

عند دراسة الفوائد والمخاطر التي ينطوي عليها استهلاك مياه الشرب، نجد أن شرب الماء الدافئ أو البارد لكل منهما فوائده، ومع ذلك وفقا للطب الصيني القديم، يعتقد أن الماء البارد يمكن أن يؤدى إلى تقلص العضلات.

لذلك يقترح العديد من المهنيين الصحيين شرب الماء الدافئ، لأنه يزيد من الدورة الدموية ويحمي الأعضاء الداخلية، ومع ذلك، في أيام الصيف الحارة، يمكن لمزيج من الماء الدافئ والبارد أن يهدئ جسمك.


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الماء الساخن

فصل الصيف

الاعضاء الداخلية

درجة حرارة الجسم


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