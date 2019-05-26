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9 يونيو.. نظر دعوى عدم دستورية المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية والتوثيق

الأحد، 26 مايو 2019 08:43 م
9 يونيو.. نظر دعوى عدم دستورية المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية والتوثيق المحكمة الدستورية_أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يونيو المقبل، لنظر الدعوى التى تطلب بعدم دستوريه المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق.

وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، والمستبدلة بالقانون 66 لسنه 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ماسدد عند رفع الدعوى لمخالفتهما للمواد 98,97,40,39,38,36,35,34,33 من دستور 2014.

 

 


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