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79 مزارع من 13 محافظة تقدموا لمسابقة ترشيد استهلاك المياه.. اعرف التفاصيل

الأحد، 26 مايو 2019 10:45 ص
79 مزارع من 13 محافظة تقدموا لمسابقة ترشيد استهلاك المياه.. اعرف التفاصيل مزارعون - ارشيفية
كتبت أسماء نصار
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أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، أن عدد المزارعين المشاركين حتى الآن فى المسابقة القومية لترشيد استهلاك المياه حافظ عليها تلاقيها، التى تظمها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بلغ 79 مزارع فى روابط مستخدمى المياه من 13 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية، لاختيار أفضل التجارب التى يمارسها المزارعين لترشيد استهلاك المياه، ومن المقرر أن يتم غلق باب التقديم الخميس المقبل.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن من شاركوا فى المسابقة  4 مزارعين من محافظة الدقهلية، و2 من الشرقية و 21 من الفيوم، ومزارع من الجيزة، و3 من الوادى الجديد، و5 من أسوان، ومزارع من قنا، و5 من البحيرة، و3 من الاسكندرية، و4 من المنوفية، و11 من الغربية، و8 من المنيا.

 وتعد هذه المسابقة هى المرحلة الثانية من مسابقة المزارعين المتعلقة بأفضل الممارسات الزراعية الناجحة فى ترشيد مياه الرى وزيادة الانتاجية للفدان وتحقيق أعلى فائدة مادية وزيادة المساحات المنزرعة لصالح المزارعين، ضمن المسابقة القومية للمياه (حافظ عليها..تلاقيها) المرتبطة بفعاليات الحملة الإعلامية لترشيد إستهلاكات المياه والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث والتعديات، وتشمل زيارات ميدانية بين المزارعين فى محافظات مختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال استخدام نظم الرى المطور بالتعاون مع قطاع تطوير الرى بتلك المحافظات.

 


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